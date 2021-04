Napoli - Lazio, Delio Rossi: "Sui loro destini peserà la gara di recupero col Torino"

Nel giorno di Napoli - Lazio, Delio Rossi ha parlato anche della sfida nell'intervento ai microfoni di Radio CRC: "Napoli e Lazio hanno le stesse possibilità. Però sui loro destini potrebbe pesare il recupero dei biancocelesti contro il Torino in un momento in cui i granata potrebbero essere già salvi. Champions League? Tutto verrà deciso alla fine. Vedendo il Milandegli ultimi tempi, sembra la squadra di Pioli a traballare. Finora il Milan si è reso protagonista di un campionato al di sopra delle sue possibilità. Per quanto visto, meriterebbe di piazzarsi tra le prime quattro. Nel caso non ci riuscisse, sarebbe un peccato". Infine, un commento sulla Superlega: "La Superlega è stato soltanto un grido d’allarme. Penso che i club coinvolti avevano previsto tutto. I loro dirigenti non sono certo degli sprovveduti".

