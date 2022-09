Napoli, si avvicina la gara contro la Lazio: il report dell’allenamento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’è un attimo di tregua per le squadre che subito dopo il turno infrasettimanale sono tornate in campo per preparare le prossime sfide. Il Napoli, nella quinta giornata di Serie A, se la dovrà vedere contro la Lazio all’Olimpico. Il fischio d’inizio del big match è fissato alle 20:45. Spalletti questa mattina ha radunato i suoi al SSCN Konami Training Center per svolgere la seduta mattutina. Il gruppo è stato diviso in due: chi ha disputato la gara contro il Lecce ha svolto il lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri hanno preso parte a una fase d’attivazione e circuito di forza. Infine, partitella a campo ridotto per tutti eccetto Demme che sta proseguendo il percorso di riabilitazione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bonanni: “Milinkovic? Sta bene alla Lazio. Mi sembra strano che…”

DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Ultimo giorno dall'Hotel Gallia: Acerbi verso l'Inter