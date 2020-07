Napoli, sorride Gattuso: non solo Maksimovic, Manolas tenta il recupero lampo

Buone notizie per Gennaro Gattuso. L'allenatore del Napoli, che domani sera sfiderà la Lazio al San Paolo, ritroverà sicuramente Maksimovic, ma potrebbe avere nuovamente a disposizione anche Manolas. Il greso, fuori con l'Inter per un'infrazione costale, sta talmente meglio che potrebbe strappare la convocazione per il match. In infortuni di questo tipo, è la gestione del dolore a fare la differenza, e l'ex Roma ha lanciato segnali confortarti che fanno pensare a un recupero lampo per i biancocelesti. Per quanto riguarda Maksimovic, riporta la rassegna stampa di Radiosei, le notizie erano state immediatamente confortarti, considerando che gli esami avevano escluso lesioni. La sua presenza per il match del San Paolo pareva pressoché scontata. A proposito di formazione, l'idea è che si tratterà di una sorta di prova generale per la Champions. In programma oggi la rifinitura, che darà maggiori informazioni: il tecnico, tuttavia, dovrebbe rilanciare dal primo minuto Opsina, Di Lorenzo, Fabian Ruiz, Callejon e Mertens.

