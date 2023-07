Napoli-Spal, seconda formazione per Garcia: la scelta su Zielinski

Il Napoli si prepara al secondo test amichevole del pre campionato. Allo stadio comunale di Dimaro arriva la Spal appena retrocessa in Serie C. Secondo undici schierato da Garcia che, dopo il maxi turnover di qualche giorno fa, inizia a mettere dentro qualche pezzo importante. Politano e Simeone guidano l'attacco, c'è Elmas a centrocampo, mentre tra i pali tocca a Gollini. Tanti i big lasciati ancora in panchina: da Kvara a Osimhen passando per Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo e Zielinski, obiettivo di mercato della Lazio che però ha perso decisamente posizioni nelle ultime ore.

Napoli-Spal, la formazione degli azzurri (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka. All. Garcia