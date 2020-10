Napoli, terminato l'isolamento fiduciario dopo i tamponi negativi

È finito l'isolamento fiduciario per il Napoli. Gli azzurri erano stati costretti a rimanere a Castel Volturno dall'ASL regionale che aveva impedito la trasferta di Torino contro la Juventus. Lo staff di Gattuso e i calciatori, che non avevano potuto raggiungere nemmeno le proprie Nazionali, potranno tornare nelle loro abitazioni. A dare la notizia è proprio la società partenopea via Twitter: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!".

FIGC, Gravina: “Il nuovo Dpcm è un messaggio di fiducia per il calcio”

Lazio, Schira vota il mercato: "Da 6.5, Tare è una garanzia. Fares può stupire"

TORNA ALLA HOMEPAGE