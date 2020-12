Natale e onomastico per Mauri: l'ex Lazio festeggia S. Stefano con la moglie - FOTO

Giornata speciale quella di oggi per Stefano Mauri che, oltre a proseguire i festeggiamenti per le festività natalizie, sta ricevendo una serie infinita di auguri per l'onomastico. La moglie Miriam ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae la coppia insieme con abiti eleganti in occasione del 25 dicembre. Poi, il messaggio rivolto a tifosi della Lazio e followers di entrambi: "Natale e Santo Stefano".

