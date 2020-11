Nations League, i risultati di oggi: la Spagna gioca a tennis con la Germania, ok Francia e Portogallo

Ultima giornata di Nations League appena conclusa. La Spagna di Luis Enrique umilia la Germania 6-0 a Siviglia. Gara dominata dalla Furie Rosse che guadagnano la vetta del girone e l'accesso alle Final Four. Per gli spagnoli in gol tre volte Ferran Torres, Morata, Rodri e Oyarzabal. Vince anche la Francia che rimonta la Svezia consolidando il primo posto nel gruppo. Dietro di lei il Portogallo nonostante la vittoria 3-2 in trasferta contro la Croazia.

TUTTI I RISULTATI

Spagna Germania 6-0

Croazia Portogallo 2-3

Francia Svezia 4-2

Lussemburgo Azerbaigian 0-0

Montenegro Cipro 4-0

Andorra Lettonia 0-5

Gibilterra Liechtenstein 1-1

Malta Isole Faroe 1-1

