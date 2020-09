Nations League, Italia: contro l’Olanda ci sarà una Scarpa d’Oro in più

Dopo il deludente pareggio casalingo con la Bosnia, Roberto Mancini ha deciso di mettere mano alla formazione azzurra. Questa sera l’Italia affronta, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, l’Olanda di Van Dijk e compagni. Il tecnico della Nazionale cambierà sicuramente qualcosa a partire dal centravanti. Non ci sarà Belotti, come venerdì scorso, ma Ciro Immobile, capocannoniere della scorsa Serie A con 36 gol e vincitore della Scarpa d’Oro davanti a Lewandowski. Gli azzurri potranno contare sui centimetri e sulla fame di gol del bomber della Lazio che ha voglia di tornare ad essere decisivo anche con la Nazionale. Poter schierare al centro del proprio attacco la Scarpa d’Oro 2019/2020 è un lusso che non possono concedersi tutti.

