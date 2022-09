Nations League, la Finlandia trita il Montenegro, Marusic...

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta battuta d'arresto per il Montenegro. La squadra di Adam Marusic è stata battuta per 0-2 dalla Finlandia nella sesta giornata di Nations League. Così, la Nazionale targata Radulovic mette a segno un'altra sconfitta dopo quella maturata contro la Bosnia. Decisivi i gol di Antman e Kallman che hanno così annientato il Montenegro. Tra i vari assenti che hanno sicuramente pesato sul risultato c'è anche Adam Marusic, come dichiarato anche in conferenza stampa dal ct Radulovic. I motivi legati al forfait del difensore della Lazio non sono noti, ma quel che è certo è che potrà rientrare alla base da Maurizio Sarri in vista dello Spezia. Per domani infatti è fissata la ripresa degli allenamenti a Formello, dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico.