Nazionale, Immobile: "Nello spogliatoio mi faccio sentire. Poca tecnica? Compensa la tenacia"

A pochi giorni dalla partita d'esordio dell'Italia ad Euro 2020, Ciro Immobile è stato tra i protagonisti di "Sogno Azzurro", la docu-serie in onda su Rai Uno. Il bomber della Lazio ha iniziato parlando del contributo dato alla squadra: "La mia personalità è abbastanza forte. Nello spogliatoio mi faccio sentire molto, se ho qualcosa da dire lo dico senza problemi. Non sono dotatissimo tecnicamente, ma compenso con la tenacia, la fame, il lavoro". Poi, sull'amicizia con Belotti: "Siamo amici da tempo, per me è un orgoglio quando fa gol lui. Avendo un gioco simile, riesco a capire meglio se ciò che sta facendo l'altro in campo sia giusto o sbagliato".

DELUSIONE MONDIALE - L'attaccante della Lazio è tornato a parlare dell'eliminazione dell'Italia dagli ultimi campionati Mondiali: "La partita con la Svezia l'ho vissuta con tristezza e con pensieri molto negativi, a fine gara non avevo più voglia di giocare. La delusione era talmente tanta che era difficile gestirla in quel momento". Sul futuro: "Vorrei che i tifosi capissero che abbiamo bisogno di loro per ripartire".

Allenatore Lazio, Lotito all'uscita dalla Lega: risposte su Sarri e Inzaghi

Nazionale, Mancini: "Emozionati e ottimisti, vogliamo arrivare fino in fondo"

TORNA ALLA HOMEPAGE