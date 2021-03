Nazionale, Mancini: "Europei? Spero sia un nuovo inizio per l'Italia. E sui tifosi negli stadi..."

"Credo che ci sia una grande responsabilità da parte nostra, spero che sia un nuovo inizio per l'Italia". È l'auspicio del ct azzurro Roberto Mancini in vista degli Europei di calcio a giugno nell'era del Covid: "Spero - aggiunge il tecnico a Novantesimo Minuto - che l'Italia possa rinascere e che si possa vivere liberamente. Poi noi faremo di tutto per vincere".

EUROPEI COL PUBBLICO - "Chi fa parte del primo gruppo che ha giocato le qualificazioni per gli Europei avrà dei vantaggi per le convocazioni, ma poi conterà anche la condizione fisica. Zaniolo? È un giocatore che può fare due-tre ruoli, è anche vero che deve recuperare bene. Non possiamo rischiare. Vedremo come sta nelle prossime settimane. Spero si possa andare ovunque a giocare e che l'Italia possa giocare davanti al suo pubblico visto che si gioca a giugno e anche se ci sono Nazioni che sono più avanti".

COMPLIMENTI ALLA VEZZALI - "Sarà importante iniziare bene, le partite andranno giocate al massimo. Sarà difficile perché abbiamo due trasferte. Il momento dei ragazzi è abbastanza buono, il fatto è che giocano tantissimo. Ora non si può sbagliare. Faccio i complimenti a Valentina Vezzali. Ha il carattere gusto. Ha dato tanto a Jesi e all'Italia, sono molto contento per lei".

