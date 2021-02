Nel 2021 la Lazio vola: solo City e Monaco hanno fatto meglio

Il 2021 è iniziato alla grande per la Lazio che, fino a oggi, ha collezionato 19 punti, centrando contro il Cagliari la sesta vittoria consecutiva. Un bottino non da poco per la squadra di Inzaghi, "superata" solamente da altri due club in tutta Europa. Nei migliori cinque campionati, riporta Opta sul proprio profilo Twitter, solamente Manchester City e Monaco possono vantare un numero maggiore di punti da inizio anno: la formazione di Guardiola è a quota 24, i francesi sono invece a 21.

19 - La Lazio ha ottenuto 19 punti dall’inizio del 2021, nei top-5 campionati europei solo Manchester City (24) e Monaco (21) hanno fatto meglio. Vola.#LazioCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 7, 2021

