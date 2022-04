"Non c'è miglior modo per iniziare": la dedica a Immobile e un lazialissimo buongiorno - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il lunedì è il giorno con cui inizia una nuova settimana, e proprio per questo è temuto e odiato da tanti. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, ad esempio i lunedì che seguono le vittorie della Lazio. In quel caso, anche svegliarsi molto presto assume note più dolci. Lo conferma il post condiviso dalla Lazio sul proprio profilo Instagram. Si tratta di un'immagine dell'esultanza di Immobile ai gol siglati contro il Genoa, e una didascalia piuttosto eloquente: "Non c'è modo migliore per iniziare la giornata". Lo stesso attaccante ha iniziato la settimana gustandosi un caffè su cui è impressa la tripletta di Marassi: "x3". E così anche il lunedì può iniziare alla grande.

