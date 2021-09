Nuova Florida, Capparella: “Il mio sogno? L’esordio all’Olimpico con la Lazio”

Premiato come miglior gioxatore dello scorso weekend di Serie D, Riccardo Capparella, centrocampista del Nuova Florida, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale, in cui analizza l'avvio di campionato dei suoi e non nasconde la sua fede biancoceleste. Il calciatore, infatti, ha raccontato il suo sogno di esordire un giorno con la maglia della Lazio. Di seguito le sue parole: ""In questa società mi trovo molto bene, siamo un gruppo fantastico e anche lo staff tecnico è di livello. Mi aspettavo una partenza così da parte della squadra, abbiamo lavorato tanto nel ritiro soprattutto nell’approccio alla partita e quindi prevedevo una partenza così forte. Sogno nel cassetto? In chiave futura il sogno sarebbe quello di entrate nei Prof il prima possibile. Il sogno di una vita l’esordio all’Olimpico con la Lazio..."