Orsi sbotta: "La Lazio è quarta e in lotta per la Champions, cosa volete di più?"

Fernando Orsi non ci sta. In collegamento a Radio Radio l'ex portiere ha attaccato chi critica la Lazio e il lavoro fatto in questa stagione, elogiando anzi quanto fatto fin qui da Baroni e dai suoi giocatori. Attualmente i biancocelesti sono in piena lotta per il quarto posto e per la qualificazione in Champions League, a pari punti con la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Ma perché devo escludere la Lazio dalla lotta al quarto posto? Che tutte le altre squadre hanno vinto tutti i big match? Guardate l’Inter! Dove sta scritto che la Lazio avrebbe dovuto per forza fare più punti delle altre? Non vi sta bene mai niente. A sentire voi sembra che dobbiamo parlare della Lazio come se avesse gli stessi punti della Roma! È quarta, cosa volevate di piu? Io davvero non vi capisco. Sono settimane che parlate della Lazio ottava in classifica, intanto è ancora quarta. Ricordate cosa si diceva quest’estate. La Lazio non è partita per essere una grande! La Roma la recupererà? Pace. Per ora non l’ha ancora fatto“.