Padovan: "Un aggettivo per la Lazio è reattiva, per Inzaghi sornione"

Dopo la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Lazio - Milan, Giancarlo Padovan ha detto la sua a Sky Sport: "Un aggettivo per la Lazio è reattiva, perché nelle ultime partite era sempre sotto e ha rovesciato la partita. Per Simone Inzaghi è sornione perché guarda ai 7 punti che portano all'aritmetica qualificazione in Champions League, ma non ci credo, ha soprattutto nel mirino i 4 punti che lo separano dalla Juventus. I 7 sa che in un modo o nell'altro arrivano. Certo vuole ogni volta sottolineare che la Lazio sta facendo qualcosa di fuori dall'ordinario e in questo ha ragione".

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

LAZIO, LE POSSIBILI SCELTE PER IL MILAN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE