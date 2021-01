PAIDEIA - Lazio, controlli per Fares: ecco il motivo della visita

AGGIORNAMENTO ORE 16.40 - Non dovrebbe essere nulla di grave per Momo Fares. L'esterno s'è recato oggi in Paideia per alcuni controlli strumentali, ma sembra che non si tratti di problemi muscolari e tantomeno di una ricaduta al polpaccio già infortunato a dicembre. Fares, infatti, dovrebbe aver effettuato controlli al polso dopo aver ricevuto un colpo nella partita di ieri. Si attendono conferme ufficiali, ma se così dovesse essere allora Inzaghi tirerebbe un sospiro di sollievo.

Ha giocato 71' minuti nella sfida di ieri vinta contro il Parma in Coppa Italia dalla Lazio, Mohamed Fares. Quest'oggi però, l'algerino si è presentato in clinica per svolgere degli accertamenti strumentali. Da capire il motivo legato ai controlli dell'esterno ex Spal. Da valutare inoltre la sua presenza nel match di domenica contro il Sassuolo.

FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: riecco Immobile

Calciatori Panini compie 60 anni: ecco il concorso per votare le figurine della Lazio

TORNA ALLA HOME PAGE

News pubblicata alle 15.05