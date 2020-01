PAIDEIA - Lazio, controlli strumentali per Marusic e Cataldi

Due controlli in Paideia. Gli accertamenti strumentali riguardano Adam Marusic e Danilo Cataldi. Il montenegrino sta risolvendo un problema al quadricipite, ieri ha svolto un lavoro differenziato di allughi, a breve dovrebbe tornare in gruppo (è fermo da inizio gennaio). Il regista, invece, è finito ai box per uno stiramento al polpaccio destro. Una lesione rimediata in Coppa Italia con la Cremonese.

