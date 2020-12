Paolo Rossi, Malagò: “Giusto intitolargli il premio al capocannoniere della A“

La morte di Paolo Rossi ha sconvolto il calcio italiano e non sono. Il suo nome, però, è destinato a restare nella storia della Serie A. All'ex attaccante della Nazionale potrebbe essere intitolato il premio di capocannoniere della massima serie italiana. In merito a questo si è espresso il presidente de Coni, Giovanni Malagò. Di seguito le sue parole riportate da gazzetta.it: "È una bellissima idea. È un diritto che devono esercitare la Figc e la Lega Serie A. Non mi permetto di prevaricare, ma mi sembra che l’idea sia straordinaria”.

