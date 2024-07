Parigi 2024 | Argentina - Iraq, problemi fisici per Beltran: Fiorentina in ansia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L’Argentina ha battuto 3 a 1 l’Iraq nel secondo turno del torneo di calcio maschile alle Olimpiadi di Parigi, ma non arrivano buone notizie per Mascherano in merito a Beltran. L’attaccante della Fiorentina, dopo aver preso un duro colpo alla schiena, ha provato a resistere restando in campo ma poi si è dovuto arrendere al cambio al 46’. Non ci sono ancora notizie sulle sue condizioni, che verranno valutate nelle prossime ore.

