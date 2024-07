Parigi 2024, Platini snobba i Giochi: "Il calcio non è uno sport olimpico"

TUTTOmercatoWEB.com

Parole che certamente faranno discutere quelle pronunciate dall'ex presidente della Uefa Michel Platini che si è espresso sul calcio alle Olimpiadi: "Non mi interessa la squadra olimpica francese. Le Olimpiadi sono un momento di convivialità, rappresentano un bel momento di sport, ma il calcio non fa parte delle Olimpiadi, non è uno sport olimpico", queste le sue parole in un'intervista rilasciata a 'Midi libre'.