Parigi 2024 | Spada femminile, Italia nella storia: battuta la Francia in finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il 30 luglio 2024 è una data storica per la spada femminile. L'Italia vince il primo oro della sua storia, battendo al Grand Palais di Parigi la Francia. Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio regalano una pagina mitica allo sport italiano, vendicando la sconfitta dell'Italia contro la Francia sempre in finale ad Atlanta 1996. Decisiva la stoccata supplementare di Alberta Santuccio, glaciale prima a pareggiare 29-29 a 13 secondi dalla fine dell'ultimo assalto, e poi a mettere a segno il punto decisivo ammutolendo gli 8 mila del Grand Palais, il tempio della scherma francese.

Dopo i primi 6 assalti l'Italia era sotto di 4 stoccate, con il parziale di 19-15. La rimonta la fa partire Giulia Rizzi al settimo assalto contro Coraline Vitalis portando lo svantaggio a una sola stoccata, prosegue Mara Navarria (che aveva sostituito al secondo giro di assalti Rossella Fiamingo) che contro Alexandra Louis-Marie mette in atto il sorpasso, Alberta Santuccio prima deve subire il ribaltamento di Auriane Mallo-Breton (vice-campionessa olimpica in carica), per poi vivere il minuto capolavoro in cui tinge il titolo olimpico d'azzurro.

Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio portano a casa la 50esima medaglia della scherma nella storia delle Olimpiadi e battendo la Francia a Parigi compiono un'impresa paragonabile a quella di Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner oro nello sci di fondo a Lillehammer 1994 davanti alla favoritissima Norvegia padrone di casa, oppure alla vittoria dell'Europeo della nazionale di calcio nel 2021 a Wembley contro l'Inghilterra. La scherma torna all'oro, l'ultimo individuale era stato quello di Daniele Garozzo nel fioretto a Rio 2016, mentre per la competizione a squadre bisognava tornare a Londra 2012 con il fioretto sia maschile che femminile.