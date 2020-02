Parisi (ag. Fifa): "La Lazio si è mossa tardi per Giroud"

La corsa per Giroud si è conclusa con un nulla di fatto, la Lazio non è riuscita a piazzare il colpo. Ai microfoni di Radio Sportiva ne ha parlato anche l'agente Fifa Parisi: "La Lazio si è mossa tardi sapendo che non lo potevano fare. Il Chelsea non può permettersi di dare via il suo centravanti senza un sostituto".

