Parma, Cornelius: "Dobbiamo solo pensare ad allenarci e lavorare"

La Lazio mette nel mirino il Parma dopo la vittoria contro la Fiorentina. In casa gialloblù, dopo l'esonero di Liverani, si attende l'annuncio del ritorno di D'Aversa. Nel frattempo ha parlato a Sky Sport Cornelius: "Non dobbiamo fare altro che lavorare duramente. Da questo momento si esce in questo modo ed è quello che vogliamo fare: allenarci ogni giorno al massimo e dare tutto in partita, niente di più. Non c’è una strada facile. Non dobbiamo concentrarci su altri discorsi. Noi dobbiamo pensare ad allenarci e a lavorare, tutte le altre domande vanno rivolte alla società".

