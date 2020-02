Parma - Lazio, i tifosi invocano Adekanye: "Che ce famo co' Giroud..."

PARMA - È il coro simbolo di una Lazio alla quale stare vicino. Una Lazio per cui il mercato senza il colpo finale non può oscurare quanto di buono fatto. Anche a Parma, nell'intervallo fra il primo e il secondo tempo, la tifoseria biancoceleste ha intonato il coro già udito all'Olimpico contro la Spal: "Che ce famo co' Giroud, noi c'avemo Bobby gol!". A dare l'ispirazione il riscaldamento del giovane Adekanye insieme a Lukaku nel corso della pausa.