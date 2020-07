Parma, società vicina alla cessione: pronto un investitore del Qatar

Il Parma sta per cambiare la proprietà. Come riporta Sky Sport, il club sta per finire nelle mani di un investitore del Qatar. Si tratta di Hisham Saleh Al Hamad Al Mana, componente della famiglia Al Mana, una delle famiglie più ricche del Paese. L’investitore acquisterebbe il 100% del club nell’arco di 5 anni. Mancano solo gli ultimi dettagli per il passaggio di proprietà. Diventerebbe il sesto club italiano con il proprietario straniero dopo Inter, Milan, Roma, Bologna e Venezia.

Hellas Verona - Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio Correa-Caicedo, dubbio Acerbi

Hellas Verona – Lazio, sfida di qualità e quantità in mezzo al campo

Torna alla home page