Partita per la Pace, tra i campioni che parteciperanno anche un ex Lazio - FOTO

Si avvicina l’appuntamento all’Olimpico per la Partita della Pace. L’evento si svolgerà il 14 novembre, tantissime le personalità coinvolte e che scenderanno in campo per omaggiare Maradona. Alle stelle e leggende del calcio precedentemente annunciate, si aggiungono anche alcuni protagonisti dell’Italia che vinse il Mondiale nel 2006 come: Cannavaro, Buffon, Zambrotta, Perrotta, Zaccardo e Iaquinta. Ma non saranno i soli, oltre a loro anche un ex giocatore della Lazio Miroslav Klose accompagnato da Ivan Rakitic, Diego Perotti e Roman Weidenfeller.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE