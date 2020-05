Patric: "Non ho paura, serve prudenza. In Italia come in Francia? Non lo accetteremmo"

Patric, in diretta Instagram con El Chiringuito de Jugones, programma televisivo spagnolo, ha parlato della ripresa del campionato e della situazione del calcio in Italia: “Questa settimana in teoria ricominceremo ad allenarci. Si deve tornare a giocare, con precauzione si deve tornare in campo. L’economia si sta muovendo, deve farlo anche il calcio. Paura? No, non ho paura. Bisogna avere prudenza, ma dobbiamo tornare. Sono due mesi che siamo a casa. Se tutto sta tornando alla normalità, perché noi calciatori dobbiamo rimanere fermi? In Italia come in Francia? No lo accetteremo, mancano dodici partite. È un momento storico per la Lazio, stiamo facendo un grande campionato. Non si può prendere la decisione di dare il titolo a una squadra quando mancano ancora così tante partite”.

Articolo pubblicato il giorno 5/5/20 alle ore 12:10