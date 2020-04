Paura per Cole: legato e rapinato in casa insieme alla compagna

Grande paura per Ashley Cole che ha subito una rapina in casa. L'ex terzino di Chelsea e Roma ha visto entrare dei malviventi nella sua casa nel Surrey. Aggredito insieme alla compagna Sharon Canu, l'ex calciatore è stato legato ad una sedia e minacciato durante il furto. Secondo quanto riporta The Sun, per i due solo tanta paura ma nessun danno fisico. I ladri hanno portato via gioielli e beni prezioni di grande valore, ma non si conosce l'entità del furto.

