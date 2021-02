Paura per Tiger Woods, incidente d'auto per il campione di golf: le condizioni

Apprensione per Tiger Woods. Il campione di golf nella serata di ieri è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale ed è stato prima estratto dalla vettura dai pompieri e poi portato in ospedale a causa delle numerose fratture alle gambe per le quali è stato necessario l'intervento chirurgico. Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times Woods avrebbe perso il controllo della sua auto sulla quale viaggiava a velocità elevata.

Lazio, l'evoluzione di Marusic: da latitante a certezza

Bologna - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

TORNA ALLA HOME