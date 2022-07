Pedro, il bilancio dei primi giorni di ritiro: "Lazio, avanti così!" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prosegue il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Nel pomeriggio di ieri i biancocelesti sono scesi in campo per la seconda amichevole contro il Dekani, e oggi torneranno a lavorare allo Zandegiacomo per la seduta mattutina, l'unica della giornata. Nel frattempo, Pedro ha condiviso su Instagram alcuni scatti del match, per poi fare un bilancio dei primissimi giorni: "Auronzo 2022, avanti così ragazzi". Di seguito il post in questione:

