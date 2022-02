PHOTOGALLERY | Zaccagni, la doppietta e la freccia "scoccata" verso la Nord: tutti gli scatti

Gara perfetta per Mattia Zaccagni. L'ex Verona, partito titolare contro il Bologna, si è guadagnato prima un calcio di rigore, trasformato da Ciro Immobile in gol. Ma poi non s'è accontentato e ha deciso di mettere la propria firma sul tabellino del match in due occasioni, questa volta alla voce "marcatori". I suoi gol sono una gioia per gli occhi di tutti i presenti all'Olimpico: sul primo c'è il contributo di Luis Alberto, sul secondo quello di Lazzari. Immancabile l'esultanza, quella freccia scoccata all'indirizzo della Nord, come un Cupido dei tempi moderni. L'amore del popolo biancoceleste nei suoi confronti è già un sentimento ben saldo. Una certezza anche la stima dei compagni, che l'hanno abbracciato sia dopo le reti che al triplice fischio. Di seguito, i migliori scatti de Lalaziosiamonoi.it che hanno per protagonista "Zac" e la sua gara perfetta:

TORNA ALLA HOMEPAGE