Piccinini: “Juventus premiata dalla pandemia, Lazio sfortunata”

Sandro Piccinini, noto telecronista e giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di campionato e anche di Lazio: "L'Inter ha perso una grossa occasione, viste le difficoltà della Juve. La Lazio era arrivata oltre i propri limiti, non ma poi sono venuti fuori quelli di una rosa corta. Non ha le stesse alternative della Juve e con il Covid sono arrivati gli infortuni e la qualità non c'è stata. La pandemia ha premiato la Juve, che ha potuto dedicarsi solo al campionato, cosa che non sarebbe accaduta normalmente. E la Lazio è stata sfortunata in questo. L'Inter aveva ambizioni non nascoste e ha perso una grossa occasione invece. E qualche rimpianto lo deve avere anche l'Atalanta".