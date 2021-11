Pimenov punta sulla Lazio: "Dominerà con la Lokomotiv e vincerà il girone"

Alla vigilia della sfida d'Europa League tra Lazio e Lokomotiv Mosca, Ruslan Pimenov è intervenuto ai microfoni dell'Agenzia Ufficiale Biancoceleste. L'ex attaccante, che ha collezionato 126 presenze e 20 reti con la maglia della formazione russa, ha spiegato così il suo punto di vista: "Credo che la Lazio dominerà la partita, come ha dimostrato il netto 2-0 della gara di andata a Roma. Ai biancocelesti servono i tre punti per inseguire il primo posto del girone, ecco perché mi aspetto un successo da parte della squadra di Sarri. La gara più importante del girone? Assolutamente, sarà vitale per entrambe le squadre: si può dire che si deciderà tutto a Mosca domani sera".

QUALIFICAZIONE - "La squadra russa è un'outsider, deve vincere entrambe le partite e sperare: non sarà facile ma ci crederà fino all'ultimo minuto. Chi vincerà il girone? Vedo un girone equilibrato, con il Galatasaray al momento primo. Mi aspetto però una vittoria da parte della Lazio, al momento a -3 dai turchi: i biancocelesti hanno le qualità per vincere le due partite che rimangono". Infine, chiamato a far il nome di un calciatore biancoceleste che stima in particolare, Pimenovic ha rivelato: "Dico Ciro Immobile, il miglior marcatore nella storia della Lazio. Ciro da anni sta facendo cose incredibili, è uno dei migliori attaccanti in Europa".

Crespo, possibile nuova avventura da allenatore: l'Elche ci pensa

Napoli - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

TORNA ALLA HOMEPAGE