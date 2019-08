Playoff Europa League, il Torino cade contro il Wolverhampton. E Pavlovic vince con il Partizan...

Il Wolverhampton espugna il Grande Torino. Servirà un'impresa ai ragazzi di Mazzarri nel ritorno dei playoff di Europa League. Gli inglesi si sono imposti con il risultato di 3-2 in trasferta. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, i Wolves hanno raddoppiato a inizio ripresa. Il gol di De Silvestri subito dopo ha riacceso le speranze granata, che però hanno dovuto fare i conti con il terzo gol degli ospiti: un calcio di rigore di Belotti in chiusura di tempo tiene acceso il lumicino per la sfida che si terrà in Inghilterra tra una settimana.

PAVLOVIC - Vittoria importante per il Partizan Belgrado, che in casa ha la meglio sui norvegesi del Molde. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-1, con i serbi che potrebbero accontentarsi anche di un pareggio nel match di ritorno. In campo per tutti e 90 i minuti Strahinja Pavlovic, neo acquisto della Lazio, che domani svolgerà le visite mediche in Paideia.

I risultati di oggi giovedì 22 agosto:

FC Astana - BATE 3-0

Ararat-Armenia – Dudelange 2-1

Malmo FF - Bnei Yehuda 3-0

Suduva - Ferencvaros 0-0

Feyenoord - Hapoel Beer Sheva 3-0

Ludogorets – Maribor 0-0

FC Copenhagen - Riga FC 3-1

AEK - Trabzonspor 1-3

Legia - Rangers 0-0

Alkmaar - Antwerp 1-1

FCSB - Guimaraes 0-0

Gent - Rijeka 2-1

PSV - Apollon 3-0

Strasburgo - Eintracht Francoforte 1-0

Braga - Spartak Mosca 1-0

Celtic - AIK Stockholm 2-0

Linfield - Qarabag 3-2

Espanyol - Zorya 3-1

Partizan - Molde 2-1

Slovan Bratislava - PAOK 1-0

Torino - Wolverhampton 2-3

LAZIO, LA PRESENTAZIONE DI LAZZARI E ANDERSON

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE IN ATTACCO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE