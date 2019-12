Poli: "La Lazio è migliorata tanto sul piano mentale. Merito di Inzaghi"

Europa League? Per Fabio Poli no, grazie. "Credo che la Lazio sia concentrata al massimo sul proprio cammino in campionato, anche perché ha grandi chance si raggiungere l'obiettivo stagionale", ha detto l'ex biancoceleste ai microfoni ufficiali della società. Poi i complimenti al lavoro del mister: "I biancocelesti devono scendere in campo sempre rispettando l’avversario e senza mai prendere sotto gamba la partita. Nelle ultime settimane la squadra è migliorata tanto sul piano mentale, merito di Inzaghi e del suo staff”. Tra i migliori dell'ultimo periodo, Poli elegge Manuel Lazzari: "Lazzari sta disputando un'ottima stagione. I compagni già si conoscevano a memoria e lui si sta inserendo alla grande. È un elemento di corsa che ha migliorato la situazione sulla fascia destra, deve solo entrare maggiormente negli schemi".

