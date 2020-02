Poli: "La Lazio ha un arsenale pazzesco. Inter? Caicedo titolare"

Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto l'ex biancoceleste Poli per parlare dei prossimi impegni: "Gli attacchi di Lazio ed Inter sono importanti e fondamentali per Inzaghi e Conte. Lukaku e Lautaro sono due pezzi da novanta, il primo con il suo fisico riesce ad aprire spazi impossibili. Anche i biancocelesti però hanno un arsenale pazzesco, con Immobile e uno tra Caicedo e Correa ad alternarsi. Davanti, la Lazio ha più scelte dell'Inter. Domenica mi aspetto ancora Caicedo dall'inizio: l'ex Manchester City è in forma, credo sia giusto farlo partire titolare. Correa sarà fondamentale nella ripresa, pronto a sfruttare gli spazi che si apriranno. L'eventuale presenza di Eriksen dal 1' costringerà Leiva ad abbassarsi per togliere spazi al danese, abile al tiro. La Lazio dovrà sfruttare la maggior qualità in mezzo al campo per indirizzare la partita a proprio favore. Tornerà per la prima volta de Vrij all'Olimpico da avversario, sarà una bella sfida con Acerbi: sono due grandi difensori".

