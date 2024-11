Porto, Eustáquio non ci sta: "Lazio? Meritavamo di vincere!"

Ha siglato il gol del momentaneo pareggio, che però non è bastato. Si tratta di Stephen Eustáquio, uscito dal campo molto rammaricato per la sconfitta del Porto contro la Lazio. La rete di Pedro nel finale ha scombinato i piani della squadra di Vitor Bruno, in grande difficoltà in Europa League. Proprio il centrocampista ha parlato della gara dell'Olimpico ai microfoni di Sport TV. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che abbiamo peccato nei momenti chiave della partita, alla fine del primo tempo e alla fine del secondo. Entrambi i gol sono arrivati da cross. Sono molto triste perché, dal mio punto di vista, meritavamo di segnare di più e anche di vincere. Abbiamo giocato una grande partita”.

"Ci sono ancora molte partite in Europa League, ovviamente dobbiamo vincerle e siamo fiduciosi. La Lazio era al primo posto in classifica, siamo arrivati qui e abbiamo giocato un'ottima gara in uno stadio difficile. Perdere è stato terribile perché avevamo bisogno di portare a casa i tre punti. Non ci siamo riusciti, ora andiamo con tutte le nostre forze vero la partita di domenica che è molto importante (contro il Benfica, ndr.)”.