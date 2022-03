Portogallo, Ronaldo sbotta: "Decido io se è il mio ultimo Mondiale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Gara cruciale quella in programma domani sera per il Portogallo che sfiderà la Macedonia del Nord, che ha eliminato l'Italia. Solo una delle due Nazionali parteciperà ai prossimi Mondiali in Qatar. Nella conferenza stampa della vigilia a parlare è stato Cristiano Ronaldo che però è apparso visibilmente infastidito alla domanda se questo sarà il suo ultimo Mondiale: "Comincio a vedere che molti di voi si fanno la stessa domanda. Sarò io a decidere del mio futuro, nessun altro. Se ho voglia di giocare ancora, se non ne ho più voglia, decido io, punto e basta. Ma per noi quella di domani sarà la partita della vita".