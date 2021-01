Positivi Juventus, la Asl di Torino: "Nessun focolaio, situazione sotto controllo"

Continua a crescere il numero di positivi nella Juventus. Dopo Alex Sandro e Cuadrado oggi anche Matthijs de Ligt è risultato affetto da Covid. La situazione pare però essere sotto controllo come afferma Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino: "Siamo stati subito informati dalla società. A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento. La situazione è sotto controllo non c'è nessun focolaio".

Juventus, un altro positivo al Covid-19: si tratta di De Ligt

