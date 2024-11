Premier League, Kamada protagonista ma non sul campo: l'episodio

Daichi Kamada continua a non rendersi protagonista in Premier League. Zero gol e altrettanti assist con il giapponese che ha perso addirittura la titolarità. Tuttavia il nipponico è stato protagonista di un possibile episodio di razzismo nel match contro il Fulham. Dopo il rosso ricevuto, infatti, il calciatore avrebbe subito degli insulti razzisti. Come sottolinea Yahoo, un tifoso del Palace ha segnalato il presunto incidente al servizio di allerta per comportamenti antisociali del club, ma non sapeva chi avesse gridato il presunto insulto. Successivamente il club e la polizia metropolitana hanno avviato un'indagine; sono state esaminate le riprese delle telecamere di sorveglianza, ma non è stato identificato alcun sospettato.

La Metropolitan Police ha dichiarato a Standard Sport: "Abbiamo ricevuto una segnalazione sabato 9 novembre di abusi razzisti nei confronti di un giocatore del Crystal Palace durante una partita. Si trattava di una segnalazione di terze parti. L'indagine è stata archiviata, tuttavia questa decisione potrebbe essere rivista se dovessero emergere ulteriori informazioni". Gli ufficiali hanno collaborato strettamente con il club e con chi lavorava sul posto, ma non è stato identificato alcun sospettato. Secondo quanto appreso da Standard Sport, anche il Palace ha chiuso le indagini sul presunto incidente.