Premier League russa, il Rostov schiera i 2003 e perde 10-1

Clamoroso ciò che è successo nella Premier League russa. Nella prima giornata dopo la ripresa del campionato la sfida tra Sochi e Rostov finisce 10-1 per i padroni di casa. Gli ospiti, dopo la quarantena di squadra imposta per i 6 casi di coronavirus presenti in rosa, decidono di mandare in campo una formazione di giovanissimi. Gli undici titolari, nati tra il 2001 e il 2003, hanno un’età media di 17,2 anni, diventando la squadra più giovane a scendere in campo in Russia. Sconfitta disastrosa per i gialloblu che riescono a passare in vantaggio dopo solo un minuto con il centrocampista classe 2003 Romanov, premiato come uomo partita. A causa di questa strana situazione, il Rostov perde punti fondamentali nella corsa alla Champions League, rimanendo ancorato al quarto posto in classifica.

