Calciomercato Lazio, Kumbulla resta il sogno per la difesa: la situazione

Marash Kumbulla resta l'obiettivo numero uno in casa Lazio. La società biancoceleste ha puntato il difensore del Verona, anche se nel frattempo sta valutando altri profili per il reparto difensivo. La pista che porta al calciatore albanese infatti non è facile da percorrere, soprattutto a causa dell'alta concorrenza: in Italia sia l'Inter che la Juventus si sono già fatte avanti. E con i club di Zhang e Agnelli sarebbe difficile competere dal punto di vista economico. Se le due concorrenti nella corsa Scudetto fossero disposte ad accontentare il Verona (la richiesta è di 35 milioni di euro), per Lotito ci sarebbe poco da fare. Come riporta la rassegna di Radiosei, la Lazio può solo spesare che Inter e Juve virino su altri obiettivi, per poi concentrarsi sull'opera di convincimento del calciatore, iniziata già da diversi mesi.

