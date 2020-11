Premier, paura per Jimenez: perde conoscenza in uno scontro con David Luiz - VIDEO

Tanta paura per Jimenez durante il match di Premier tra Arsenal e Wolverhampton: durante gli sviluppi di un calcio d'angolo il messicano si è scontrato violentemente con David Luiz e subito ha perso conoscenza. I medici sono entrati immediatamente in campo che hanno portato Jimenez fuori dal campo dopo circa dieci minuti nei quali il calciatore non ha ripreso i sensi.

