Premio Calabrese, De Rossi elogia Inzaghi: "Non pensavo potesse diventare così bravo"

A margine della consegna del Premio Calabrese, evento che va in scena come ogni anno nella cornice di Soriano nel Cimino, Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti: "Io allenatore predestinato? Negli anni si è detto di tanta gente che poi non è arrivata, mentre hanno fatto grandi cose allenatori al quale non davi una lira. Ad esempio Simone Inzaghi non pensavo potesse diventare così bravo. Gattuso lo stesso, invece ha fatto grandi cose anche sotto il profilo del gioco".

