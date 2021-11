PRIMAVERA - La Lazio torna al Fersini dopo il pari col Frosinone: c'è il Benevento

Tempo di vigilia in casa della Lazio Primavera. La squadra guidata da mister Alessandro Calori sfiderà il Benevento domani, sabato 27 novembre: fischio d'inizio alle 14.30. Le baby aquile, reduci da due pareggi contro Spezia e Frosinone, torneranno nel proprio quartier generale, il Fersini, per affrontare i giallorossi, settimi in classifica. Questi ultimi hanno perso contro la Ternana nell'ultimo match di Primavera 2. In palio tre punti importanti per i biancocelesti che, come minimo, manterrebbero i quattro punti di vantaggio dal Frosinone secondo in classifica. Ma non è da escludere un passo falso dei gialloblù, che farebbe aumentare il divario tra le due compagini. Il match sarà visibile su Lazio Style Channel (233 di Sky).

