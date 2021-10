PRIMAVERA - Lazio - Cesena, Schuan: "Risultato importante, ora testa al Lecce"

Bella prestazione della Lazio Primavera che batte 4-2 il Cesena e si porta momentaneamente in testa alla classifica. Nel poker biancoceleste ha preso parte anche Marco Muhammad Schuan con l'ultima rete che ha suggellato il successo degli uomini di Calori. Al termine del match l'attaccante ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Radio: “Oggi è stata una gara dura, l'importante è aver vinto portando a casa il risultato. Il gol è stato complicato perché avevamo corso tanto: quando si entra in campo il mister chiede il massimo in fase di non possesso, quindi, non è semplice creare azioni pericolose. Ora prepareremo la sfida contro il Lecce in Coppa Italia, poi penseremo all'Ascoli. Ora ci concentriamo solo sul prossimo match. In avanti siamo in tanti con qualità, questo ci sprona a fare meglio. Tra noi non c’è invidia, ma solo voglia di imparare l’uno dall’altro. Siamo saliti in molti dall’Under 18, i più anziani fanno gruppo e questo è uno dei nostri punti forti. Dove migliorare? Dobbiamo essere sempre concentrati, anche nei momenti “morti” delle partite”.