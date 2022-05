PRIMAVERA | Lazio, Etienne Tare: "Voglio avere successo, tanto da..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Igli ed Etienne Tare incarnano il principio di lazialità "di padre in figlio". Il direttore sportivo è dal 2005 nella Capitale (per un periodo ha giocato con la maglia della Lazio, poi, appesi gli scarpini al chiodo, è diventato la spalla destra di Lotito). Il figlio all'epoca aveva solo 2 anni, ora ne ha 18 e ha la Lazio nel cuore. Come il padre è attaccante e gioca nella Primavera biancoceleste. In un'intervista rilasciata a Tv Klan ha raccontato che vuole avere un futuro nel calcio, tanto da non essere più "il figlio di Igli", ma far ricordare il ds come "padre di Etienne".