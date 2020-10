Protti: “Immobile riferimento per la Lazio, ma sente il peso della maglia azzurra”

Immobile ha dimostrato sul campo il suo valore. Le imprese compiute con la maglia della Lazio, però, non sembrano garantirgli un posto da titolare inamovibile nella nazionale di Mancini. Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto in merito l'ex attaccante Igor Protti: "Nell'Italia ci sono attaccanti molto forti del calibro di Immobile, Belotti e Caputo. Immobile? La Nazionale è un contesto di gioco diverso rispetto al club. Lui è un riferimento assoluto per la Lazio e deve adattarsi alle differenze. Forse sente troppo il peso della maglia azzurra. Ho una grandissima fiducia in Mancini e se fa queste scelte avrà i suoi motivi. L'Atalanta ha 11 attaccanti e credo sia giusto non caricare di troppe responsabilità un singolo giocatore".