Qatar 2022, Pepe positivo: il Portogallo lo perde per i playoff 

Il Portogallo perde un pezzo in vista dei playoff per l'accesso a Qatar 2022. Il difensore del Porto Pepe è risultato positivo al coronavirus e quindi non sarà a disposizione del ct Fernando Santos. Al suo posto è stato già convocato Tiago Djalo del Lille. Terza defezione in casa lusitana dopo Ruben Dias (Manchester City) e Ruben Neves (Wolverhampton): al posto di quest'ultimo è stato aggregato Vitinha (Porto), già chiamato dall'Under 21.